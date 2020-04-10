Главу ВООЗ запросили до Сенату США для звіту про боротьбу з коронавірусом

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Сенатор-республіканець Тодд Янг у листі директору Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедросу Адханому Гебреєсусу закликав його відповісти на питання про те, як ця організація вирішувала пов'язані з пандемією коронавірусу питання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише газета Politico.

"Систематичне небажання китайського керівництва, підтверджене нашими розвідслужбами, повідомити точну кількість випадків (зараження, - ред.) завдає шкоди нашим знанням про Covid-19", - написав сенатор-республіканець з Індіани.

"Замість того, щоб публічно і рішуче боротися з цим, ВООЗ допомагала (КНР приховувати дані, - ред.)", - вважає він.

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У зв'язку з цим Янг закликав голову ВООЗ виступити перед підкомітетом з міжнародної співпраці Сенату та пояснити, як у ВООЗ вирішують питання, пов'язані з коронавірусом. Він вважає, що директор ВООЗ має погодитися відповісти на запитання, оскільки США є країною, яка робить найбільші внески до бюджету організації.

Раніше президент США Дональд Трамп і глава Держдепу Майк Помпео звинуватили ВООЗ у помилках під час кризи навколо коронавірусу Covid-19.

"ВООЗ не змогла зробити те, чого від неї всі очікували", - сказав Помпео на брифінгу в Білому домі. При цьому він заявив, що згоден із позицією Трампа, який запропонував подумати, в якому обсязі в майбутньому слід фінансувати цю організацію. Водночас держсекретар наголосив, що нині не час для того, щоб думати про зміну керівника ВООЗ.

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У свою чергу Трамп повідомив на цьому ж брифінгу, що минулого року США виплатили ВООЗ $452 млн, тоді як Китай - лише $42 млн. Днем раніше він назвав цю організацію прокитайською.

Трамп повторив, що думатиме про подальше фінансування ВООЗ. "Ми розглянемо це питання і вирішимо, що треба робити... у ВООЗ припустилися багатьох помилок", - заявив президент США.