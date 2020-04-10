У ЗСУ зареєстровано 7 випадків захворювання на COVID-19, на ізоляції перебувають 145 осіб, - Командування Медсил

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У Збройних силах України станом на ранок 10 квітня нових хворих на коронавірус не зафіксовано, на ізоляції перебувають 145 осіб.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 07:00 10 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 145 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 27 осіб", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ зареєстровано два нові випадки захворювання COVID-19, - Командування Медичних сил

Зазначається, що згідно з аналізом захворювань серед військових і цивільного населення, найчастіше інфекція поширюється під час зустрічі з близькими людьми (друзями і рідними), які не входять до кола осіб, з якими спілкування відбувається щодня.