Майже 9 тис. українців наполягають на евакуації з-за кордону, - Кулеба

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15 тис. 369 громадян України зареєструвалися в програмі "Захист" Міністерства закордонних справ України, з них 8 тис. 850 осіб наполягають на поверненні в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справи Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз у нас дещо збільшилася кількість громадян, які звернулися по допомогу до посольств та консульств, фактично стали учасниками програми "Захист", це 15 тис. 369 громадян. Ще на початку цього тижня їх було 14 тис. з копійками, тому в нас приблизно на одну тисячу є збільшення", - зазначив він.

Міністр зазначив, що понад 6 тис. українців готові залишатися за кордоном і чекати завершення карантину.

"6 тис. 230 осіб, які бажають залишатися за кордоном, вони будуть перебувати на постійному зв'язку з посольствами, консульствами, отримуватимуть необхідну допомогу. 8 тис. 850 осіб наполягають на поверненні в Україну", - додав він.

Кулеба нагадав, що уряд України ухвалив рішення про те, що повернення українців відбуватиметься за умови проходження обсервації.

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