МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область для з'ясування причини високої летальності від COVID-19, - Ляшко

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МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область, де найбільше випадків смерті від коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, буде розглянуто кожен конкретний випадок і надані певні рекомендації щодо поліпшення надання медичної допомоги.

"Сьогодні команда МОЗ вирушила в Івано-Франківську область, яка лідирує у нас з кількістю летальних випадків. У комісії перебуває заступник міністра охорони здоров'я, анестезіологи та реаніматологи", - заявив Ляшко.

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