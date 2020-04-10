МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область для з'ясування причини високої летальності від COVID-19, - Ляшко

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МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область для з'ясування причини високої летальності від COVID-19, - Ляшко

МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область, де найбільше випадків смерті від коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, буде розглянуто кожен конкретний випадок і надані певні рекомендації щодо поліпшення надання медичної допомоги.

"Сьогодні команда МОЗ вирушила в Івано-Франківську область, яка лідирує у нас з кількістю летальних випадків. У комісії перебуває заступник міністра охорони здоров'я, анестезіологи та реаніматологи", - заявив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 10 квітня зафіксовано 311 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 2203, померли 69 осіб, 61 - одужала, - МОЗ

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Івано-Франківська область Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Sergiy Kulyk
заробитчан там не больше, чем в других местах.

и смертность в пределах + \ -
в других областях скоро будет то же самое.
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10.04.2020 10:17
+3 Zemer
А в Николаевскую обл. посылали комиссию выяснить почему нет летальности. Николаев возле моря, там плавают а не летают Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область для выяснения причины высокой летальности от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7038
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10.04.2020 10:14
+1 Вольф Ларсен
Что непонятного?
Огромное количество заробитчан привезли заразу с собой.
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10.04.2020 10:13
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