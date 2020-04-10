МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область для з'ясування причини високої летальності від COVID-19, - Ляшко

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, буде розглянуто кожен конкретний випадок і надані певні рекомендації щодо поліпшення надання медичної допомоги.
"Сьогодні команда МОЗ вирушила в Івано-Франківську область, яка лідирує у нас з кількістю летальних випадків. У комісії перебуває заступник міністра охорони здоров'я, анестезіологи та реаніматологи", - заявив Ляшко.
и смертность в пределах + \ -
в других областях скоро будет то же самое.
Огромное количество заробитчан привезли заразу с собой.