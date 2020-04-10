"Вулиця-привид" Чавдар у Києві, де минулого року в ямі застряг пасажирський автобус, знову вся у глибоких вибоїнах. ФОТОрепортаж

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На вулиці Єлизавети Чавдар на столичних Осокорках, відомої на весь Київ жахливим станом асфальтового покриття, після минулорічного ремонту знову утворилися глибокі вибоїни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст Денис Казанський пише на сторінці в мережі Facebook.

"З вулицею Чавдар творяться якісь дивні справи. Якщо пам'ятаєте, я вже писав про неї раніше. Це вулиця-привид, якої немає на балансі міста, і через це вона довгий час не ремонтувалася" - написав він.

Разом з тим, Казанський зазначив, що після декількох його дописів у мережі "Фейсбук" з описом проблеми, а також особистої зустрічі з мером Кличком, в травні минулого року ями на вул. Чавдар все-таки залатали. За його словами, тоді ж мер пообіцяв взяти вулицю на баланс і провести повноцінний ремонт, але цього так і не сталося. Тому за зиму на місці старих латок знову утворилося кілька великих ям і вулиця знову стала важкодоступною.

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"Нещодавно хтось написав на асфальті фарбою "Кличко чорт", таким чином, щоб ями були замість букви О. А сьогодні вранці ями почали спішно латати прямо під дощем, укладаючи асфальт у калюжі", - зазначив журналіст.

Пізніше журналіст вибачився перед своїми підписниками за те, що попереднім постом випадково ввів їх в оману, оскільки ями на вулиці Чавдар ніхто не залатав: "Виявляється, це просто сміття прибирають".

"Прямо зачарована вулиця. На баланс міста її не беруть. Нормально відремонтувати асфальт через це не можна. А прибирати сміття чомусь можна. Тобто, в одному випадку вулиця для комунальних служб видима, а в іншому - ні", - написав він.

Також Казанський опублікував відповідні фото:

"На фото ви бачите стан асфальту після торішнього ремонту. Менш як за рік знову утворилися глибокі вибоїни. Найбільшу яму народ засипав будівельним сміттям самостійно ще взимку. Але недавно виникли нові", - написав він.

"Якийсь сюрреалізм. Вже тягне сценарій для комедійного серіалу написати. Такого сюжету в іншій країні не придумають, бо ніде більше немає такого маразму", - резюмував Казанський.

Нагадаємо, в травні минулого року, в Дарницькому районі Києва на вулиці Єлизавети Чавдар у величезній ямі посеред дороги застряг пасажирський автобус. Також там регулярно пошкоджуються легкові авто.





Фото: Казанський/Facebook





