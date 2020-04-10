Очікуємо згоди країн-учасниць на проведення "нормандського формату", - Кулеба

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Очікуємо згоди країн-учасниць на проведення "нормандського формату", - Кулеба

Україна працює над отриманням принципової згоди на проведенням "нормандського саміту", а після узгодження його дати буде обговорюватися формат, зокрема онлайн-режим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Варіант проведення "нормандського" саміту в онлайн-режимі поки що предметно не обговорюється. Але ми працюємо над тим, щоб у принципі отримати згоду всіх трьох країн, насамперед Російської Федерації, Франції та Німеччини, на проведення такого саміту. І щойно ми зрозуміємо дату, коли цей саміт може відбутися, після цього ми перейдемо до обговорення того, в якому форматі він може бути проведений", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Німеччини, Росії, Франції та України) відбулася в Парижі 9 грудня 2019 року після трирічної перерви.

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Нормандські переговори
Кулеба Дмитро нормандська четвірка
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Топ коментарі
+10 ALEX SUROVV
Крысы опять за свое. Даже пандемия им не помеха. Видать Хуйло требует отрабатывать деньги
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10.04.2020 10:38
+6 Oljik
Уже давно ясно что Зе самоустранился от власти, он набрал чертей, которые руководят страной по направлениях, а сам Вован занялся любимым делом - выступает на видосиках перед охлосом.
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10.04.2020 10:45
+5 Сергей Андрейчев
Вирус и цена нефти-сделают больше,чем все эти "форматы".
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10.04.2020 10:41
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