На Одеській митниці в березні на розмитненні автомобілів "загубили" $5 млн, - заступник начальника київської митниці Тупальський

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Команда "Нової митниці" загубила на кожному автомобілі десь мінімум по $700.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський, передає Цензор.НЕТ.

"Останні "переможні реляції" про те, як на "Новій митниці" все зростає порівняно з попередниками на фоні недоотримання десятків мільярдів вже навіть не смішні. А маніпуляції, до яких вдається команда Facebook-реформаторів, щоб приховати свої помилки, стають дедалі абсурднішими. Ось найпростіший і, як на мене, найкричущіший приклад того, що залишки митної системи в їхніх руках просто розсипаються. Березень 2019 року. Одеса. Протягом місяця оформлено 2674 транспортні засоби. Сплачено податків 208 мільйонів. В середньому на одне авто – 77,8 тисяч гривень або десь 3 тисячі доларів за курсом 27 грн./$ на той час. Березень 2020 року. Та ж сама Одеса. Оформлено!!! 7074 транспортні засоби. Сплачено податків – 452 мільйони – в середньому 63 тисячі гривень або десь 2,3 тисячі доларів на одне авто. Падіння податкового навантаження – на чверть!" - розповів він.

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"Ще раз: на кожному автомобілі "прозора" команда "Нової митниці" десь загубила мінімум по $700! А в цілому бюджет лише за березень, лише на Одеській митниці і лише цьому сегменту імпорту втратив 5 мільйонів доларів або 133 мільйони гривень. Ось, звідки втрати на десятки мільярдів! Ось ресурс наповнення бюджету! І коли вам кажуть, що імпорт впав, це лише частина правди. Бо є таке поняття, як бюжетоформуючі товари. Автомобілі у цьому рейтингу у ТОП-5. І їх імпорт виріс втричі! На 300%! А те, що впав імпорт, вибачте, білизни, так вона й до ТОП-50 бюджетоформуючих товарів не входить! А як можна було допустити падіння податків з американських автівок, які заходять через Одесу, і вартість яких можна перевірити у відкритих джерелах, зокрема за даними аукціонів, де вони були продані..., я навіть уявити не можу. Єдині два варіанти: або аналітика взагалі не робиться, або все не так "прозорро". І страшно уявити, що там відбувається з імпортом машин з ЄС", - резюмував Тупальський.





