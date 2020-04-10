УПЦ МП проведе великодню службу в Києво-Печерській лаврі, - архієпископ Климент

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Українська православна церква Московського патріархату проведе великодню службу в церковному дворі Києво-Печерської лаври перед храмом.

Про це "Українським новинам" повідомив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря), передає Цензор.НЕТ.

"Служба розпочнеться о 23:00 18 квітня і відбуватиметься у дворі біля Лаври", - сказав він.

Митрополит запевнив, що будуть дотримані всі норми, встановлені владою.

Зокрема, в храмі зможуть перебувати не більш ніж 10 осіб, а на вулиці парафіяни зможуть взяти участь у богослужінні, перебуваючи один від одного на відстані 1,5 метра і більше.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києво-Печерській лаврі зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом.