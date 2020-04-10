Аваков про можливе прем'єрство: Сподіваюся, Бог милує. Мені і нинішній глава Кабміну подобається

Про це він написав у коментарях до свого посту в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Так, один з користувачів соцмережі під постом міністра уточнив, чи готується Аваков до прем'єрства.
"Сподіваюся, Бог милує. Мені нинішній прем'єр (Денис Шмигаль. - Ред.) подобається!" - написав міністр.
Як повідомлялося раніше, Аваков кажучи про терміни завершення карантину, висловив надію, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а остаточно оговтається - до літа. Крім того він додав, що в Україні через карантин і коронавірус мінімум 55% українців опинилися у фінансовій зоні ризику. У зв'язку з цим, виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і будуть нараховуватися з першого дня подачі заяви.
(и пальцы перекрещены...и на ногах тоже))))