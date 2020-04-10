Аваков про можливе прем'єрство: Сподіваюся, Бог милує. Мені і нинішній глава Кабміну подобається

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Аваков про можливе прем'єрство: Сподіваюся, Бог милує. Мені і нинішній глава Кабміну подобається

Глава МВС Арсен Аваков, який у своєму останньому пості в соцмережі розповів, коли, на його думку може завершитися карантин, а також про заходи, які вживає влада для підтримки громадян, заявив, що не хоче ставати главою уряду.

Про це він написав у коментарях до свого посту в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, один з користувачів соцмережі під постом міністра уточнив, чи готується Аваков до прем'єрства.

"Сподіваюся, Бог милує. Мені нинішній прем'єр (Денис Шмигаль. - Ред.) подобається!" - написав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про терміни завершення карантину: Сподіваюся, що країна почне повертатися до нормального життя у травні, а остаточно оговтається - до літа

Аваков про можливе премєрство: Сподіваюся, Бог милує. Мені і нинішній глава Кабміну подобається 01

Як повідомлялося раніше, Аваков кажучи про терміни завершення карантину, висловив надію, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а остаточно оговтається - до літа. Крім того він додав, що в Україні через карантин і коронавірус мінімум 55% українців опинилися у фінансовій зоні ризику. У зв'язку з цим, виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і будуть нараховуватися з першого дня подачі заяви.

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Топ коментарі
+12 Прощай немытая раССея
Согласен, если учитывать, что он сейчас реально теневой президент.... Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится - Цензор.НЕТ 2881


Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует. Мне и теперешний глава Кабмина нравится - Цензор.НЕТ 7144
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10.04.2020 11:10
+11 цыцкин
Скільки Сабаков заплатив цезору щоб його так часто цитували? пан Бутусов звітки така любов до міністра которого не підтримує 95 % населення, котрий зганьбив себе тим що замість реформи поліції збудував банальне ОЗУ. Який пускає пил в очі зеленому))) Да видивиться що робиться в поліції. А воно коментує то що йому не потрібно коментувати..кожний висер не обходиться без авакова чи його говномета Геращенка))
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10.04.2020 11:12
+8 Вася Шевченко f77d76ba
и глазки... то светятся надеждой
(и пальцы перекрещены...и на ногах тоже))))
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10.04.2020 11:18
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