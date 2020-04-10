Профільний комітет не встигне підготувати законопроєкт про банки до понеділка, - Гетманцев

1381

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не підготує до позачергового засідання Верховної Ради в понеділок банківський законопроєкт у другому читанні, заявляє його голова Данило Гетманцев.

Про це Гетманцев сказав журналістам перед початком погоджувальної ради керівників фракцій і груп у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми як комітет не готові виносити на понеділок цей законопроєкт", - сказав він.

Гетманцев наголосив, що комітет має намір працювати швидко, і не буде затягувати підготовку законопроєкту до другого читання, однак при цьому не буде порушувати регламент роботи Ради.

"Працюватимемо в більш швидкому темпі, не затягуватимемо ні хвилини. Не розглядатимемо від поправки до поправки. Якимось чином групуватимемо, але водночас я хочу, щоб ви зрозуміли: ми не порушуватимемо регламент", - зазначив Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кожну поправку ми розглядати не будемо", - голова податкового комітету ВР Гетманцев про "антиколомойський" закон

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня. У понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.