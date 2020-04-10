Судді масово йдуть у відставку: ВРП задовольнила відразу 17 заяв

18826

Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку відразу 17 суддів різних інстанцій. Серед суддів, які звільнилися у відставку, - дві судді Верховного Суду - Ірина Саприкіна та Валентина Курило.

Про це повідомляє пресслужба ВРП, передає Цензор.НЕТ.

Також у відставку пішли відразу десять суддів апеляційних судів, до того ж з них чотири - судді Харківського апеляційного суду.

Таке масове звільнення суддів протягом одного дня раніше фіксувалося тільки за часів попередньої судової реформи, у 2016 році. На думку судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Олександри Жуковської, яка відома тим, що останні кілька років веде блог, розповідаючи про реалії суддівського життя, це лише початок.

"Розумієте, коли, нарешті, здолали багаторічну дискримінацію в оплаті праці суддів і з Нового року 2020 всі отримували достойну винагороду, суддівська спільнота працювала мовчки. І вдень, і вночі, і в карантин. І марки за свій рахунок, і картриджі заправляти, і маски/дезінфектори купувати. І багато хто навіть вирішував самостійно як транспортувати апарат суду до місця роботи. Згуртувались і працювали, бо не треба було турбуватись за гроші (наприклад, не вистачає в суді чогось - з власної кишені виділили частину доходу і все). Перша інстанція знала, що отримає однаково достойну винагороду, адекватну рівню відповідальності і затраченим зусиллям.

Але за три місяці, вже вчетверте, інші гілки влади намагаються змінити ситуацію. Ми би почекали місяць-два з урізаною винагородою, поки діє карантин, але нічого немає більш постійного, ніж тимчасове. Історія з чотирирічним так і незавершеним кваліфоцінюванням навчила. Судді просто втомились. І не вірять.

Це не популярно, але правда: суддівська винагорода - єдина реальна гарантія незалежності судді.

Тільки якщо про це заговорити вголос, то обов‘язково закидають камінням у відповідь.

Тому судді мовчки звільняються", - вважає вона.

Жуковська нагадала, що є 8 рішень Конституційного суду України, в яких йдеться про те, що суддівську винагороду не можна зменшувати.

"До речі, в Америці аналогічно суддям заборонено зменшувати оплату праці, незалежно від ситуації в країні", - наголосила вона.

Як повідомляв раніше в коментарі "Цензор.НЕТ" заступник голови ВРП Олексій Маловацький, фонд зарплати суддів і працівників апаратів судів недофінансовано на 80%.

У ВРП нагадали, що на сьогодні в судовій системі України спостерігається серйозна нестача суддівських кадрів: з передбачених 7295 штатних посад у судах заповнено тільки 5192, з яких лише 4751 суддя має повноваження на здійснення правосуддя. У 23% судів, переважно першого рівня, незаповненими залишаються близько 50% і більше штатних посад суддів.

Наприкінці березня Вища рада правосуддя на позачерговому засіданні затвердила консультативний висновок до законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3279), яким передбачено скорочення розміру суддівської винагороди, та звернулася до депутатів із пропозицією утриматися від ухвалення положень, які будуть порушувати конституційні гарантії незалежності суддів.