Ляшко про тестування на коронавірус у Миколаївській області: Знайшли певні порушення. Було надано рекомендації

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Учора ми з командою МОЗ відвідали Миколаївську область, де розглядали ситуацію відсутності випадків коронавірусної хвороби... Відстежили всі алгоритми від дзвінка пацієнта до сімейного лікаря. Від відбору зразків до доставки зразків. Є певні проблеми в цьому алгоритмі. Певні порушення. Було дано рекомендації. Я гадаю, що найближчим часом ситуація в Миколаївській області за кількістю тестувань буде поліпшуватися", - заявив заступник міністра.
"Провели вночі спецоперацію: відібрали зразки від хворих з пневмонією в лікувальних закладах Миколаївської області і доставили їх на дослідження в іншу область, потім звірили результати, щоб переконатися, що немає ніякого приховування даних. Перевірили алгоритми. Маємо певні проблеми в цьому алгоритмі, дано рекомендації. Ці рекомендації будуть враховані, і в Миколаївській області буде покращена ситуація щодо збільшення кількості тестувань", - сказав він.
Однак Ляшко не розповів, чому в Миколаївській області не виявили випадків захворювання.
Також заступник міністра повідомив, що більше не буде затримок з результатами тестування в Харківській області, бо харківські лабораторії вже отримали підтвердження від референс-лабораторії та можуть оперативно проводити тестування.
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Но, Колумбия, титаническими усилиями, продолжает лидировать с показателями тестирования 686 чел/ млн.
Победа Ляшко очевидна! МЫ скоро достигнем показателей тестирования мощных развитых стран, таких как Эквадор (1083 чел/млн.), Албания (1120 чел/млн.) и надеюсь переплюнем Перу (1470) и Коста-Рику (1236).
https://www.worldometers.info/coronavirus/