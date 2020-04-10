Ляшко про тестування на коронавірус у Миколаївській області: Знайшли певні порушення. Було надано рекомендації

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За підсумками перевірки ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Миколаївській області Міністерство охорони здоров'я має намір змінити алгоритм тестування на COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ми з командою МОЗ відвідали Миколаївську область, де розглядали ситуацію відсутності випадків коронавірусної хвороби... Відстежили всі алгоритми від дзвінка пацієнта до сімейного лікаря. Від відбору зразків до доставки зразків. Є певні проблеми в цьому алгоритмі. Певні порушення. Було дано рекомендації. Я гадаю, що найближчим часом ситуація в Миколаївській області за кількістю тестувань буде поліпшуватися", - заявив заступник міністра.

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"Провели вночі спецоперацію: відібрали зразки від хворих з пневмонією в лікувальних закладах Миколаївської області і доставили їх на дослідження в іншу область, потім звірили результати, щоб переконатися, що немає ніякого приховування даних. Перевірили алгоритми. Маємо певні проблеми в цьому алгоритмі, дано рекомендації. Ці рекомендації будуть враховані, і в Миколаївській області буде покращена ситуація щодо збільшення кількості тестувань", - сказав він.

Однак Ляшко не розповів, чому в Миколаївській області не виявили випадків захворювання.

Також заступник міністра повідомив, що більше не буде затримок з результатами тестування в Харківській області, бо харківські лабораторії вже отримали підтвердження від референс-лабораторії та можуть оперативно проводити тестування.