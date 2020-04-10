За добу на Житомирщині виявили 21 новий випадок COVID-19: загалом випадків 52, - ОДА

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У Житомирській області лабораторно підтверджено вже 52 випадки коронавірусної інфекції. Всього за минулу добу виявили 21 випадок COVID-19.

Нові 11 випадків захворювання за минулу добу (9 квітня) виявили у жителів Коростеня, Житомира і Черняхівського району, повідомила заступник голови ОДА Наталія Остапченко, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 10:00 10 квітня 2020 року на Житомирщині зареєстровано 52 випадки коронавірусної інфекції:

2 випадки у м. Радомишль (1 – летальний2020р., 1 – зареєстрований 27.03.2020р.),

6 випадків у м. Житомирі (1 – зареєстрований 19.03.2020р., 1 – зареєстрований 03.04.2020р., 2 – зареєстровані 07.04.2020р., 1 – зареєстрований 08.04.2020р., 1 – зареєстрований 09.04.2020р.),

15 випадків у Бердичівському районі (1 – летальний2020р., 1 – зареєстрований 01.04.2020р., 1 – зареєстрований 04.04.2020р., 1 – зареєстрований 06.04.2020р., 3 – зареєстровані 07.04.2020р., 2 – зареєстровані 08.04.2020р., 1 – летальний09.04.2020р., 5 – зареєстровані – 09.04.2020р.),

12 випадків в Малинському районі (1 – зареєстрований 26.03.2020р., 1 – зареєстрований – 04.04.2020р., 2 – зареєстровані 06.04.2020р., 4 – зареєстровані 07.04.2020, 4 – зареєстровані 09.04.2020р.);

14 випадків у Коростенському районі (2 – зареєстровані 03.04.2020р., 2 – зареєстровані 07.04.2020р., 1 – зареєстрований 09.04.2020р., 9 – зареєстровані 09.04.2020р.);

1 випадок у Житомирському районі (1 – зареєстрований 07.04.2020р.);

2 випадки у Черняхівському районі (1 – зареєстрований 07.04.2020р., 1 – зареєстрований 09.04.2020р.).

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Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 у Бердичівському (15), Коростенському (14) та Малинському (12) районах.