"На межі виживання": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять безробіття через карантин і програму дій уряду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також у студії обговорять такі питання: В яких умовах працюють наші лікарі в Україні та за кордоном? Якими можуть бути наслідки пожежі поблизу Чорнобиля?
Гості студії:
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;
Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Єгор Фірсов, виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України;
Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга народу";
Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";
Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос";
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України;
Олена Міскун, керівниця відділу екологізації промисловості Громадської організації "Екодім".
Справа Шустрьій этому способствует.
О войне и армии ни слова.
Ставленник Зеленского Таран, типа министр обороньі, отменил указ Полторака о реформе ВСУ.
незнаю почему но мне от шустика воняет кварталом и откровенной заказухой скандалов и ругни ...