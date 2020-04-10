За добу в РФ виявлено 1786 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість інфікованих - майже 12 тис., 94 людини - померли

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант", про це повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом. Напередодні приріст становив 1459 осіб. Загальна кількість заражених досягла 11 917.
За добу померли 18 осіб, загальна кількість досягла 94. Одужали 97 осіб, всього - 795.
Регіони з найбільшою кількістю нових випадків зараження:
Москва - 1124 (всього - 7822);
Московська область - 182;
Республіка Комі - 58;
Санкт-Петербург - 35;
Ульяновська область - 34.
Більшість тих, що заразилися корона вірусом у Москві молодше 65 років, повідомив міський оперштаб у Telegram.
Серед нових хворих:
43% - від 18 до 45 років;
36,5% - від 46 до 65 років;
11,5% - від 66 до 80 років;
3,5% - старше 80 років;
5,5% - діти.
Нагадаємо, з кінця березня в Москві і більшості регіонів Росії введено режим самоізоляції. За його порушення погрожують штрафи на суму до 15 тис. руб. Громадянам дозволяється виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності: щоб сходити в найближчий магазин чи аптеку, винести сміття, погуляти з домашнім улюбленцем, звернутися по медичну допомогу, з'їздити на роботу.
Думаю чехам надо возбудить уголовное дело против московии за установку новых памятников сталину, например, в Сургуте.