Рада не розглядатиме закон про банки в понеділок, - нардеп "Голосу" Железняк

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Рада не розглядатиме закон про банки в понеділок, - нардеп "Голосу" Железняк

Можливо, буде ще одне позачергове засідання Ради наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Поки коаліція і Президент не планують виносити закон про банки на це позачергове засідання. Говорять, що, можливо, буде ще одне позачергове засідання на наступному тижні. Позиція партії "Голос" однозначна - питання банків має бути першим", - йдеться в повідомленні.

Також Железняк опублікував поки попередній порядок денний:

- 3279 (зміни бюджету 2020);
- 2370 (земельні кадастри);
- 3320 (медичні питання пов’язані з карантином);
- 3132 (питання АМКУ);
- 3276 (особливості судового контролю на період карантину);
- 1049 (єдиний рахунок з мінус тютюнової правки)
- 2339 (відповідальність за підпали трави);
- Постанови про відміну голосування про ринок землі.

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Рада не розглядатиме закон про банки в понеділок, - нардеп Голосу Железняк 01

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Топ коментарі
+1 вау
А что так ?
коалиция и президент с Коломойским еще не закрыли все финансовые вопросы ?

бухгалтера Коломойского и слуги народа не свели дебет с кредитом за президентские выборы ???
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10.04.2020 12:01
+1 Zemer
Бубочка пока не рассчитался за рекламные услуги с 1+1 т.е. Г+Г
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10.04.2020 12:04
+1 вау
ДЕФО́ЛТ:

Невыполнение денежных обязательств в установленный срок; неуплата долгов, финансовая несостоятельность.

долги не списывают а проценты пеня и штрафы с отсрочкой выплачивать прейдется ....
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10.04.2020 12:10
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