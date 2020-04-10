Рада не розглядатиме закон про банки в понеділок, - нардеп "Голосу" Железняк

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Можливо, буде ще одне позачергове засідання Ради наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Поки коаліція і Президент не планують виносити закон про банки на це позачергове засідання. Говорять, що, можливо, буде ще одне позачергове засідання на наступному тижні. Позиція партії "Голос" однозначна - питання банків має бути першим", - йдеться в повідомленні.

Також Железняк опублікував поки попередній порядок денний:

- 3279 (зміни бюджету 2020);

- 2370 (земельні кадастри);

- 3320 (медичні питання пов’язані з карантином);

- 3132 (питання АМКУ);

- 3276 (особливості судового контролю на період карантину);

- 1049 (єдиний рахунок з мінус тютюнової правки)

- 2339 (відповідальність за підпали трави);

- Постанови про відміну голосування про ринок землі.

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