Рада не розглядатиме закон про банки в понеділок, - нардеп "Голосу" Железняк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.
"Поки коаліція і Президент не планують виносити закон про банки на це позачергове засідання. Говорять, що, можливо, буде ще одне позачергове засідання на наступному тижні. Позиція партії "Голос" однозначна - питання банків має бути першим", - йдеться в повідомленні.
Також Железняк опублікував поки попередній порядок денний:
- 3279 (зміни бюджету 2020);
- 2370 (земельні кадастри);
- 3320 (медичні питання пов’язані з карантином);
- 3132 (питання АМКУ);
- 3276 (особливості судового контролю на період карантину);
- 1049 (єдиний рахунок з мінус тютюнової правки)
- 2339 (відповідальність за підпали трави);
- Постанови про відміну голосування про ринок землі.
коалиция и президент с Коломойским еще не закрыли все финансовые вопросы ?
бухгалтера Коломойского и слуги народа не свели дебет с кредитом за президентские выборы ???
Невыполнение денежных обязательств в установленный срок; неуплата долгов, финансовая несостоятельность.
долги не списывают а проценты пеня и штрафы с отсрочкой выплачивать прейдется ....