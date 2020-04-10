13 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 348 осіб захворіли, - Кличко

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13 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 348 осіб захворіли, - Кличко

У Києві станом на ранок 10 квітня 13 нових підтверджених випадків зараження COVID-19, загалом у столиці 348 хворих.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 13 осіб. Загалом у столиці вже 348 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед захворілих 8 жінок віком від 21 до 91 року. І 14-річна дівчина. Також четверо чоловіків - від 35 до 71 року. Серед киян, які захворіли за минулу добу, - двоє медиків.

У лікарні столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медиків.

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Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+1 Mart
Педаля как всегда...
Вчера в Киеве было 300, сегодня 348, но по его мнению добавилось всего 13 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 7515
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10.04.2020 12:10
+1 Valery Greff
Всё норм - так на онлайн-уроках учат. 13 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 348 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 6883
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10.04.2020 12:16
+1 Вольф Ларсен
30,2 - 2,2 = 18,2 13 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 348 осіб захворіли, - Кличко - Цензор.НЕТ 4732
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10.04.2020 12:26
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