У Разумкова немає дати другого читання "антиКоломойського" законопроєкту: Таблиця з поправками ще не сформована

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не наважується прогнозувати, коли парламент приступить до розгляду в другому читанні законопроєкт про банки.

Про це він заявив на брифінгу після наради керівництва парламенту з главами фракцій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про його розгляд, на жаль, я не можу сказати, коли це станеться з тієї простої причини, що станом на сьогодні ще не сформовано таблицю", - сказав спікер.

Він нагадав, що профільний комітет після того, як сформує порівняльну таблицю до законопроєкту, має "пройтися за поправками", й лише після цього цей документ можна буде розглядати в залі засідань ВР.

"Працюють усі інтенсивно. Думаю, що на це піде небагато часу", - додав Разумков.

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня. У понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.