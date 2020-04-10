Зеленський дозволив генералам служити до 70 років - указ президента

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Президент Володимир Зеленський вніс зміни в положення про проходження громадянами військової служби в Збройних силах України.

Про це йдеться в Указі президента №135/2020, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом в період з моменту оголошення мобілізації до моменту введення воєнного стану або оголошення демобілізації на термін шість місяців, військова служба за контрактом може бути продовжена за новим контрактом на шість місяців.

Рішення про переатестацію у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, ухвалюється президентом України.

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В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово­-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання і за потреби Збройних Сил України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до п'яти років";

Нагадаємо, що граничний вік перебування на військовій службі для військовослужбовців, що проходять військову службу під час особливого періоду, - це граничний вік перебування в запасі й у військовому резерві (ст. 22 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"). Відповідно граничним віком перебування в запасі й у військовому резерві є граничний вік перебування в запасі другого розряду (ч. 4 ст. 28 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"). Для осіб, які перебувають у запасі і мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, - це 60 років. Для осіб офіцерського складу, які перебувають у запасі: молодшого і старшого офіцерського складу - 60 років, вищого офіцерського складу - 65 років.