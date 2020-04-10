Зеленський змінив положення про військову службу

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Президент Володимир Зеленський вніс зміни в положення про проходження громадянами військової служби в Збройних силах України.

Про це йдеться в Указі президента №135/2020, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом в період з моменту оголошення мобілізації до моменту введення воєнного стану або оголошення демобілізації на термін шість місяців, військова служба за контрактом може бути продовжена за новим контрактом на шість місяців.

Рішення про переатестацію у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, ухвалюється президентом України.

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В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово­-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання і за потреби Збройних Сил України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до п'яти років";