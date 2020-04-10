На 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу, - головний санлікар Ляшко

568 30
На 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу, - головний санлікар Ляшко

2203 особи, які підтверджені ПЛР-тестуванням, реально хворіють на коронавірусну хворобу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"В Україні реально хворіють 2203 особи, які підтверджені ПЛР-тестуванням. Щодо припущення, що хтось може хворіти і не діагностуватися, це як у всіх країнах: є перебіг хвороби в легкій формі, безсимптомний. Тому на 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що Україна має чіткі алгоритми і діагностує всіх, хто цього потребує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усім пацієнтам із пневмонією робитимуть тест на коронавірус, - Ляшко

Він також закликав повідомляти про безпідставні відмови у тестуванні на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров'я.

"За попередню добу ми розглянули 11 таких звернень про безпідставну відмову від тестування, ще добою раніше таких звернень було 42. Кожен дзвінок відпрацьований, щодо кожного дзвінка ухвалено певні рішення, зокрема й управлінські, дано вказівки поліпшити алгоритми, щоб відмов у тестуванні не було", - сказав він.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я тестування Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3 Valery Greff
На 100% гарантировать, что охватили тестированием всех, не может ни одна страна мира, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7438
показати весь коментар
10.04.2020 12:47
+2 Sergiy Nimuy
Интересные цифры тестирования в расчете на 1 млн. населения:
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
показати весь коментар
10.04.2020 12:45
+2 Sergiy Nimuy
Сегодня 10.04.2020 показатели тестирования на 1 млн. населения - Украина 538 чел/ млн., уверенно обходит Боцвану (491 чел/ млн.) и Парагвай (317).
Но, Колумбия, титаническими усилиями, продолжает лидировать с показателями тестирования 686 чел/ млн.
Победа Ляшко очевидна! МЫ скоро достигнем показателей тестирования мощных развитых стран, таких как Эквадор (1083 чел/млн.), Албания (1120 чел/млн.) и надеюсь переплюнем Перу (1470) и Коста-Рику (1236).
https://www.worldometers.info/coronavirus/
показати весь коментар
10.04.2020 12:46
Дивитись коментарі