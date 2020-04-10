COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Солом'янському районі. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський +1
- Дарницький +7
- Деснянський +3
- Дніпровський +2
- Оболонський +2
- Печерський +3
- Подільський +4
- Святошинський +2
- Солом’янський +3
- Шевченківський +4
Водночас зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 78. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 46 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 46, у Шевченківському - 44, Голосіївському - 29, Оболонському - 24, Подільському - 23, Дніпровському - 23, Деснянському - 20.
Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 15.