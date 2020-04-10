У 91 мешканця Південної Кореї, визнаних раніше такими, що повністю вилікувалися від COVID-19, знову виявлено вірус

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У 91 мешканця Південної Кореї, яких раніше відпустили з карантину після лікування від коронавірусу COVID-19, повторні аналізи знову показали наявність COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило в п'ятницю агентство "Рёнхап" із посиланням на південнокорейський центр з контролю і профілактики захворювань.

У центрі повідомили, що взяли у цих заражених з органів дихання клітини вірусу для проведення більш детальних аналізів, результати яких слід чекати не раніше ніж через два тижні. Зокрема, фахівці хочуть зрозуміти, чи виробляє організм у цих пацієнтів антитіла проти COVID-19.

Тим часом, південнокорейські фахівці припускають, що з високою часткою ймовірності ці пацієнти не були заражені повторно, а вірус, що раніше опинився у них, активізувався знову. Так, зазначається, що аналізи показали в цих пацієнтів наявність COVID-19 через відносно короткий проміжок часу після того, як їх випустили з карантину.

Також деякі вірусологи та епідеміологи заявляли, що COVID-19 може залишатися в латентному стані в деяких клітинах людського тіла, а пізніше знову активізуватися і атакувати органи дихання.

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Наголошується, що пацієнт, який заразився коронавірусом, вважається таким, що повністю видужав, після двох аналізів на вірус, що показали негативний результат і були зроблені з інтервалом у добу.

Раніше сьогодні стало відомо, що кількість нових випадків зараження коронавірусом у Південній Кореї вперше з лютого впала нижче 30 - до 27. Таким чином, загальна кількість хворих досягла 10 450 осіб.

Кількість загиблих від коронавірусу зросла на чотири людини і становить 208 осіб. Загалом 7117 осіб у Південній Кореї одужали.