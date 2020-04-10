У Донецькій області в ході обстрілу з боку найманців РФ поранено військовослужбовця ЗСУ: він у важкому стані, - пресцентр ООС

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У Донецькій області в ході обстрілу з боку найманців РФ поранено військовослужбовця ЗСУ: він у важкому стані, - пресцентр ООС

Сьогодні, 10 квітня, в Донецькій області унаслідок чергового обстрілу з боку озброєних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України дістав кульове поранення.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого важкий", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що на дії бойовиків військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил дали належну відповідь.

"На свої агресивні дії противник і надалі буде отримувати адекватнвй відповідь з боку українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: 9 квітня в зоні ООС на Луганщині загинув боєць 93-ї ОМБр Олексій Купріков. ФОТО

У Донецькій області в ході обстрілу з боку найманців РФ поранено військовослужбовця ЗСУ: він у важкому стані, - пресцентр ООС 01

Операція Об'єднаних сил
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Топ коментарі
+3 133133
а как дать ответку, если потом ГБР обвинит в преднамеренном убийстве по сговору лиц ?
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10.04.2020 12:54
+3 Frol Fedoroff
Власть зеленых в Украине нигде в своих высказываниях, документах не называет расею странной агрессором. Если расея не агрессор, то по логике Украина платит пенсии и отправляет гуманитарку своим врагам,сепаратистам В Донецкой области в ходе обстрела со стороны наемников РФ ранен военнослужащий ВСУ: он в тяжелом состоянии, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 5022. Более того, до пандемии, множество жителей оккупированной территории свободно шастали взад - вперед. История не знает таких гражданских войн, чтобы одна воюющая сторона кормила и поила другую. Поэтому нынешняя власть в Украине есть по сути пятая колонна РФ, которая работает на то,чтобы вернуть Украину под кацапское управление
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10.04.2020 13:03
+3 Senator S 01a656ec
Эрдоган с рюсским быдлом не церемонится,ни в Сирии ни в Ливии,крошит ИХТАМНЕТов крысы кремлевской пачками
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10.04.2020 13:03
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