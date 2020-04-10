У Донецькій області в ході обстрілу з боку найманців РФ поранено військовослужбовця ЗСУ: він у важкому стані, - пресцентр ООС

813

Сьогодні, 10 квітня, в Донецькій області унаслідок чергового обстрілу з боку озброєних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України дістав кульове поранення.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого важкий", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що на дії бойовиків військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил дали належну відповідь.

"На свої агресивні дії противник і надалі буде отримувати адекватнвй відповідь з боку українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: 9 квітня в зоні ООС на Луганщині загинув боєць 93-ї ОМБр Олексій Купріков. ФОТО