Переслідування Чорновол - спроба спаплюжити і принизити Революцію Гідності, - Турчинов

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Переслідування Тетяни Чорновол за події, що відбувалися 18 лютого 2014 року - це спроба переписати історію України, зганьбити і принизити Революцію Гідності, перемогу і досягнення якої визнав весь цивілізований світ.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

"Я ніколи не забуду, що відбувалося в Києві 18 лютого 2014 року. Влада, що збожеволіла, намагалася втопити в крові Революцію Гідності. Патріотів убивали на Інститутській, добивали поранених металевими прутами в Маріїнському парку. Ввечері проти неозброєних захисників Майдану кинули всіх зібраних в Києві силовиків, оголосивши для прикриття вбивств так звану антитерористичну операцію. Вони підпалили Будинок профспілок, де розташовувався наш Штаб опору, розстрілювали та закидували Майдан гранатами", - розповів Турчинов.

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Того дня було вбито 28 учасників протесту, величезна кількість людей дістали важкі поранення і травми.

"Тоді, в облозі на Майдані, нас залишалося не так багато, але ми вистояли і перемогли. В ті страшні часи з нами була і Тетяна Чорновол, яка, одужавши після страшних побоїв, одразу стала у стрій", - додав він.

За словами Турчинова, переслідування Тетяни Чорновол за події, що відбувалися 18 лютого 2014 року (сьогодні в неї вдома з цього приводу відбулися обшуки) - це намагання переписати історію України, спаплюжити та принизити Революцію Гідності, перемогу і здобутки якої визнав увесь цивілізований світ.

Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.