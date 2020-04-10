Зеленський обговорив із президентом Кореї надання Україні медичного обладнання для боротьби з коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.
Як зазначається, президенти обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медичного обладнання.
Також Зеленський подякував за оперативне реагування південнокорейських компаній в питаннях закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, необхідних Україні для боротьби з коронавірусом.
"Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тис. ПЛР-тестів. Їх вже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні", - заявив Зеленський.
Зазначається, що обговорювалися також питання впровадження взаємного безвізового режиму між двома країнами.
Ни хрена непонятно. А куда делось всё необходимое оборудование, которое у нас ещё в январе было готово?