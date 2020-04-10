Зеленський обговорив із президентом Кореї надання Україні медичного обладнання для боротьби з коронавірусом

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Президент України Володимир Зеленський і президент республіки Корея Мун Чже Ін провели телефонну розмову, під час якої обговорили протидію поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

Як зазначається, президенти обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медичного обладнання.

Також Зеленський подякував за оперативне реагування південнокорейських компаній в питаннях закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, необхідних Україні для боротьби з коронавірусом.

"Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тис. ПЛР-тестів. Їх вже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні", - заявив Зеленський.

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Зазначається, що обговорювалися також питання впровадження взаємного безвізового режиму між двома країнами.