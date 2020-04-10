Зеленський обговорив із президентом Кореї надання Україні медичного обладнання для боротьби з коронавірусом

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Зеленський обговорив із президентом Кореї надання Україні медичного обладнання для боротьби з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський і президент республіки Корея Мун Чже Ін провели телефонну розмову, під час якої обговорили протидію поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

Як зазначається, президенти обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медичного обладнання.

Також Зеленський подякував за оперативне реагування південнокорейських компаній в питаннях закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, необхідних Україні для боротьби з коронавірусом.

"Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тис. ПЛР-тестів. Їх вже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні", - заявив Зеленський.

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Зазначається, що обговорювалися також питання впровадження взаємного безвізового режиму між двома країнами.

Коронавірус і карантин
Зеленський карантин Південна Корея COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
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Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом

Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9195 Ни хрена непонятно. А куда делось всё необходимое оборудование, которое у нас ещё в январе было готово?
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10.04.2020 13:13
+2 5 копійок
Навішав локшини на вуха?
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10.04.2020 13:07
+2 ватра
А видосик, видосик Гнусавый запилил по этому поводу?
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10.04.2020 13:08
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