Ворог висунув на раніше підготовлені вогневі позиції на Донбасі понад 20 одиниць важкого озброєння, зокрема 122-мм гаубиці, - розвідка

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Ворог висунув на раніше підготовлені вогневі позиції на Донбасі понад 20 одиниць важкого озброєння, зокрема 122-мм гаубиці, - розвідка

Командування російських окупаційних військ намагається скористатися запровадженими карантинними заходами на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, окупанти обмежили пересування транспорту, в т.ч. для груп спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яке використовують для приховування порушень Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення. Так, протягом поточного тижня на окремих напрямках зафіксовано висування противником на раніше підготовлені вогневі позиції понад 20 одиниць важкого озброєння, в т.ч. 122-мм гаубиць.

Крім того, у районах населених пунктів, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння, противник продовжує утримувати 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град".

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Окуповані території - Крим і Донбас
озброєння Міноборони розвідка Донбас
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Топ коментарі
+15 Анатолий Викторович 69e8413b
Ну шо падло зелёное ? До розводился а ?
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10.04.2020 13:14
+8 iMedvedeff
Ворог висунув на раніше підготовлені вогневі позиції на Донбасі понад 20 одиниць важкого озброєння, зокрема 122-мм гаубиці, - розвідка - Цензор.НЕТ 2259
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10.04.2020 13:23
+5 Отто Кац 5dad5414
А еще ранее с тех позиций произошло разведение. Или разводняк?
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10.04.2020 13:30
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