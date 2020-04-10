Рада не буде пів року розглядати 16 тис. поправок до закону про банки, - Разумков

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Внесення депутатами понад 16 тис. поправок до законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" направлене на блокування роботи парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

"Такого ще ніколи не було: 16 тисяч поправок ми ще не отримували ніколи. Я вважаю, що це спрямовано на те, щоби заблокувати роботу парламенту, тому що на їхній розгляд може знадобитися більш як пів року, з урахуванням коронавірусу і йдучи за всіма поправками. І на це парламент не піде. Бо ми розуміємо всі ті виклики, які сьогодні стоять перед Верховною Радою", – наголосив він.

Після цього спікер розглядає можливість проведення консультацій із депутатськими фракціями і групами щодо розгляду поправок під час пленарного засідання парламенту.

"Ми будемо дивитися, що буде враховано з цих поправок, бо враховані поправки дуже рідко ставляться на підтвердження і, таким чином, також знімаються. Затягувати цей процес також ніхто не збирається – ані комітет, ані фракції та групи, навіть ті, які подавали ці пропозиції", – уточнив він.

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня. У понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

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