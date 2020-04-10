У Києві запроваджуватимуть примусовий карантин в організаціях, де зафіксують захворювання на коронавірус, - Кличко

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У Києві запроваджуватимуть примусовий карантин в організаціях, де зафіксують захворювання на коронавірус, - Кличко

У Києві на підприємствах і в установах, де будуть зафіксовані спалахи захворювання на коронавірусну інфекцію, запроваджуватимуть примусовий карантин, заявляє мер столиці Віталій Кличко.

"Щоб запобігти поширенню вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлено осередки захворювання, - на підприємствах, в установах", - сказав Кличко в ході онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Модест Майоров
По большому счёту, Верховная Рада - это тоже организация.
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10.04.2020 13:35
+4 Frol Fedoroff
Виталька! Закрой Раду на карантин Пусть сидят дома и без зарплаты.
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10.04.2020 13:38
+4 Radoslav Sikorsky
В Киеве будут вводить принудительный карантин в организациях, где зафиксируют заболевание коронавирусом, - Кличко - Цензор.НЕТ 472
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10.04.2020 13:41
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