На Закарпатті найближчими вихідними заборонено виходити на вулицю, - ОДА

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Ухвалено рішення про максимальне посилення карантину в Закарпатській області, мешканцям заборонили виходити на вулицю найближчими вихідними.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Закарпатській ОДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на mukachevo.net.

Згідно з цим рішенням, обмеження запроваджують лише на вихідні дні. Так, заборонено буде пересування у громадських місцях від суботи 11 квітня 13:00 години до 6:00 години ранку понеділка 13 квітня.

Відповідне звернення оприлюднив голова Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

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"Регіональна комісія ухвалила рішення про запровадження максимального обмеження пересування. Це означає - починаючи із 13 години суботи 11 квітня до 6 години ранку понеділка 13 квітня – ви не виходите з дому, вам потрібно залишатися вдома! Так, я розумію, що в ці святкові дні ми звикли навідувати гостей, приймати їх у себе, виходити на прогулянки. Та іншого варіанта, як бути вдома, щоб зупинити масове поширення пандемії коронавірусу, поки нема", - йдеться у повідомленні Гетманенка.

Також за порядком посилено слідкуватиме поліція.

"У ці дні органи правопорядку будуть працювати у посиленому режимі. Службу нестимуть працівники органів Нацполіції та Нацгвардії. Штрафів у 17 000 гривень - порушникам карантину - уникнути не вдасться", - додає Гетманенко.