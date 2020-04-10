На Миколаївщині проводиться дуже мало тестів на COVID-19, з цим потрібно негайно розібратися, - Зеленський

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На Миколаївщині проводиться дуже мало тестів на COVID-19, з цим потрібно негайно розібратися, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду з питань боротьби з коронавірусом. Особливу увагу звернули на ситуацію в Миколаївській області, де ще не було зафіксовано жодного хворого на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленському повідомили, що на Миколаївщині проводиться дуже мала кількість тестувань, до того ж є питання до якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи.

"Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим", – сказав Глава держави.

Додатково приділили увагу фінансуванню лікарень по всій країні у зв’язку зі зміною системи направлення коштів через впровадження другого етапу медичної реформи.

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Крім того, президент наполіг на пришвидшенні забезпечення засобами захисту неопорних лікарень.

"Ми в прямому сенсі в цьому питанні боремося за життя лікарів, тому деякі процеси на шляху до їхнього забезпечення захистом мають бути паралельними. Забезпечити лікарів треба терміново по всій країні", – наголосив Володимир Зеленський.

Коронавірус і карантин
Зеленський карантин Миколаївська область лікарі COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+24 Scorpman Y
Очередная подлость Зеленского.
Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. .
ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев.
А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.
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10.04.2020 13:48
+16 Йцу Кенг 07b0c614
На Николаевщине проводится очень мало тестов на COVID-19, с этим нужно немедленно разобраться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4929
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10.04.2020 13:46
+15 pompiere
Цікаво, щоч один вумнік із 73% пожалів, що в минулому році із штанів вискакував від радощів, що не відбулися дебати?
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10.04.2020 13:48
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