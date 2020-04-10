На Миколаївщині проводиться дуже мало тестів на COVID-19, з цим потрібно негайно розібратися, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду з питань боротьби з коронавірусом. Особливу увагу звернули на ситуацію в Миколаївській області, де ще не було зафіксовано жодного хворого на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленському повідомили, що на Миколаївщині проводиться дуже мала кількість тестувань, до того ж є питання до якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи.

"Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим", – сказав Глава держави.

Додатково приділили увагу фінансуванню лікарень по всій країні у зв’язку зі зміною системи направлення коштів через впровадження другого етапу медичної реформи.

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Крім того, президент наполіг на пришвидшенні забезпечення засобами захисту неопорних лікарень.

"Ми в прямому сенсі в цьому питанні боремося за життя лікарів, тому деякі процеси на шляху до їхнього забезпечення захистом мають бути паралельними. Забезпечити лікарів треба терміново по всій країні", – наголосив Володимир Зеленський.