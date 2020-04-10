Кличко заявив про домовленість із представниками церков про перенесення поминальних днів у Києві

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Мер Києва Віталій Кличко підтримує пропозицію про перенесення поминальних днів на час, коли будуть пом'якшені карантинні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кличко повідомив у ході онлайн-брифінгу в п'ятницю.

"Хочу повідомити, що під час нашої останньої зустрічі з представниками церков, з огляду на обмеження і ситуацію з поширенням інфекції, запланували перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять. Ми підтримуємо таку позицію", - сказав мер.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.

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Зі свого боку глава Нацполіції Ігор Клименко запевнив, що поліцейські у Великодні дні не будуть силою виводити людей з церков.