Обшуки у вдови героя АТО, учасниці Майдану Чорновол, що проводяться керованим адвокатом Януковича ДБР, - це жахливий символ реваншу, - Порошенко

6543 156
Обшуки у вдови героя АТО, учасниці Майдану Чорновол, що проводяться керованим адвокатом Януковича ДБР, - це жахливий символ реваншу, - Порошенко

Обшуки, які сьогодні вранці слідчі ДБР провели в будинку учасниці Майдану, вдови героя АТО, народного депутата восьмого скликання Тетяни Чорновол - це символ реваншу Антимайдану.

Так прокоментував цю подію п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я звертаюся до влади, до президента – зупинити це свавілля, яке дискредитує Україну в очах всього світу", – закликав Петро Порошенко.

"Це сьогодні має жахливий символізм. Це означає перемогу антимайдану. Перемога сил реваншу. Я думаю, що дуже символічно, коли адвокат Януковича обшукує і видає підозру, і намагається заарештувати вдову героя АТО, матір 2 дітей, активістку Майдану, на яку було здійснено замах. Коли вони випускають бійців Беркута, які розстрілювали Майдан, і заарештовують активістів Майдану", – наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол про обшуки ДБР: Переслідують ті самі люди, які 2013-го вже намагалися стратити мене на Бориспільській трасі. ВIДЕО

"Це точно неприйнятно. Ми не залишимо це без реакції", – зазначив Порошенко.

Він повідомив, що за його інформацією ця справа супроводжується численними порушеннями закону. "Починаючи від суду, який це розглядав, – це сумнозвісний Печерський суд, який штампує подібні рішення, незважаючи на юрисдикцію Шевченківського суду для ДБР. І завершуючи тим, як проходили обшуки, вилучення речей, знущання над вдовою, активістом за підписами колишнього адвоката Януковича", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Підозра Чорновол
Порошенко ПР Чорновол Тетяна Євромайдан ДБР
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27 Kare Resa
Это вызов и плевок всей Украине. Вместо того что заниматься вопросом деоккупации Украины они напали на вдову героя АТО, участницу Майдана Чорновол, которая воспитывает двое несовершенно летних детей. Типичный почерк Кремля нападать на слабых, но в данном случае будет осечка
показати весь коментар
10.04.2020 14:08
+25 VOLVO XC 70
СМЕРТЬ реваншистов и зеленой плесени... БУДЕТ В УКРАИНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ....Бог нам указывает нам ...что мы кого то не до расстреляли и не до повесили и зря пожалили....
показати весь коментар
10.04.2020 14:11
+23 Valentin Nasus
Именно Порошенко должен быть виновен в том, что вся страна проголосовала за клоуна, потому что голосовала не за нового человека, а против проворовавшегося барыги. Именно благодаря Петеньке, не посадившего в свое время ни одного из коррупционеров, люди окончательно разуверились в Революции Достоинства. Реванш начался не в выборов марионетки Коломойского президентом Украины, а с того дня, когда Порошенко начал хоронить уголовные дела против своих близких - бриллиантовых прокуроров и т.п. воров.
показати весь коментар
10.04.2020 14:09
Дивитись коментарі