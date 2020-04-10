Від завтра на Волині запроваджується режим максимального обмеження пересування

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Починаючи з 11 квітня, у вихідні дні в області запроваджується режим максимального обмеження пересування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Зокрема, з 13.00 суботи до 06.00 год. понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.

Додаткові обмежувальні заходи прийняли, враховуючи епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулася під керівництвом голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка 9 квітня 2020 року.

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"Сподіваюся, що волиняни із розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, аби унеможливити швидке розповсюдження та масове захворювання коронавірусною інфекцією. Завдяки нашим спільним діям ситуація в області контрольована. Якщо населення продовжуватиме дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти в травні, а не у вересні, як прогнозують", - наголосив голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Закарпатті офіційно заборонили виходити на вулицю. Так, буде заборонено пересування в громадських місцях з 11 квітня 13:00 до 6:00 ранку понеділка 13 квітня.