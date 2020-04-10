Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за підвищення цін на маски та антисептики

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Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт, яким пропонується встановити відповідальність за підвищення цін на засоби індивідуального захисту під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, або режиму надзвичайної ситуації державного рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Члени Комітету розглянули проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану) (№3274) і альтернативний до нього - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня (№3274-1).

Законопроєктом №3274-1 передбачається доповнити Кримінальний кодекс новим складом злочину щодо кримінальної відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня.

Новою статтею 199-1 Кримінального кодексу пропонується встановити, що перепродаж у великих розмірах засобів цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня, якщо така ціна у два і більше разів перевищує рівень державної регульованої ціни, - карається штрафом від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Також пропонується встановити, що державні регульовані ціни на засоби цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, або режиму надзвичайної ситуації державного рівня встановлюються Кабінетом міністрів.

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