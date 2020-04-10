На Київщині посилено карантин: обмежено пересування і перебування людей у громадських місцях

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
Комісія вирішила рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування і перебування людей у громадських місцях у період вихідних та святкових днів (із 13:00 суботи 11 квітня 2020 до 06:00 13 квітня 2020) та з 13:00 18 квітня 2020 до 06:00 21 квітня 2020).
Також вирішено посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, у тому числі в парках, лісопаркових зонах і в місцях масового перебування людей.
Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.
Обмежити доступ громадян до місць поховань і з дотриманням правил карантину: не більш ніж по двоє осіб і в захисних масках.
Поінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і санітарного законодавства.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
Слабо ввести ЧП. Тогда ведь придется всех обеспечить масками, антисептиками и продуктами питания. А так что хочу то и творю.