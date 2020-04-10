На Київщині посилено карантин: обмежено пересування і перебування людей у громадських місцях

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На Київщині посилено карантин: обмежено пересування і перебування людей у громадських місцях

Сьогодні, 10 квітня, на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Комісія вирішила рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування і перебування людей у громадських місцях у період вихідних та святкових днів (із 13:00 суботи 11 квітня 2020 до 06:00 13 квітня 2020) та з 13:00 18 квітня 2020 до 06:00 21 квітня 2020).

Також вирішено посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, у тому числі в парках, лісопаркових зонах і в місцях масового перебування людей.

Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.

Обмежити доступ громадян до місць поховань і з дотриманням правил карантину: не більш ніж по двоє осіб і в захисних масках.

Поінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і санітарного законодавства.

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Коронавірус і карантин
карантин Київська область ОДА COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Денис Шпортун
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Слабо ввести ЧП. Тогда ведь придется всех обеспечить масками, антисептиками и продуктами питания. А так что хочу то и творю.
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10.04.2020 15:13
+4 Afanasiy
А не рановато ли вы нас покинуть собрались?
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10.04.2020 15:30
+3 Галина Анисимова
А так что хочу то и творю...Давай, давай, а то в гробу будет не до Статей Конституции...
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10.04.2020 15:16
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