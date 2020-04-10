На Київщині посилено карантин: обмежено пересування і перебування людей у громадських місцях

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Сьогодні, 10 квітня, на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Комісія вирішила рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування і перебування людей у громадських місцях у період вихідних та святкових днів (із 13:00 суботи 11 квітня 2020 до 06:00 13 квітня 2020) та з 13:00 18 квітня 2020 до 06:00 21 квітня 2020).

Також вирішено посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, у тому числі в парках, лісопаркових зонах і в місцях масового перебування людей.

Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.

Обмежити доступ громадян до місць поховань і з дотриманням правил карантину: не більш ніж по двоє осіб і в захисних масках.

Поінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і санітарного законодавства.

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