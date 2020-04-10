Повітря, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні, в п'ятницю потрапить до Києва, але загрози здоров'ю не становить, - Центр ядерної безпеки

1100

Забруднене атмосферне повітря, зумовлене пожежами в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, у п'ятницю, 10 квітня, потрапить до Києва, проте прогнозована концентрація радіоактивного цезію-137 у столиці очікується нижче небезпечної для здоров'я і життя людини в сто і більше разів, повідомляється на сайті Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

"Відповідно до прогнозних розрахунків на 10.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас будуть проходити через Іванківський, Бородянський та Вишгородський райони Київської області та м. Київ. Прогнозовані концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря м. Києва можуть сягати декількох мБк/куб. м. Ці концентрації не становлять загрози життю та здоров’ю населення та є у 100 і більше разів нижчими від допустимого рівня, встановленого НРБУ-97, який дорівнює 800 мБк/куб. м", - йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, в Центрі ядерної безпеки також повідомили, що, згідно з інформаційною довідкою, наданою Інформаційно-кризовим центром Держатомрегулювання на 08:00 10.04.2020, окремі зони пожежі мають місце в Денисовицькому, Котовському, Когородському лісництвах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шоста доба боротьби з пожежею в Чорнобильській зоні: рятувальники показали фото. ФОТОрепортаж