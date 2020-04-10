У лікарні ім. Мечникова в Дніпрі почали приймати хворих на коронавірус, - головлікар Риженко

1911

Лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова почали приймати хворих на коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebоok написав головлікар лікарні Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"Лікарня Мечникова вступила в нову еру своєї роботи. Ми лікуємо пацієнтів з коронавірусом", - написав він.

Риженко розповів, що з Першотравенська вчора о 18:40 було доставлено ​​жінку, на дев'ятий день хвороби з тяжкою дихальною недостатністю: "Насичення крові киснем лише 69% - загрозливий стан. Діагноз коронавірусної інфекції підтверджено методом ПЛР того ж дня. Всю ніч у реанімації рятували життя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення ОДА не закривати в'їзд у Дніпро збільшує загрозу зараження містян коронавірусом. За можливий спалах відповідатиме обласна влада, - Філатов

Друга жінка, що надійшла до лікарні, вагітна, з важкою вірусною пневмонією, - 8 квітня народила здорову дитину: "Дівчинка. Вага 3,5 кг, зріст 51 см. Походження пневмонії уточнюємо".

Нагадаємо, в Першотравенську Дніпропетровської області зафіксовано спалах коронавірусу. На в'їзді в селище встановили блокпост.

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник помилково заявив у відеозверненні, що осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську. Пізніше він виправився: громади баптистів у місті немає, а збори проводила церква "Нове покоління".

Поліція встановила 556 осіб, які були на зборах із вивчення Біблії в Першотравенську Дніпропетровської області і могли контактувати із зараженими коронавірусом.