Не варто пробувати повернути Україну в часи Януковича. Викинемо з країни так само, - Єгор Соболєв про переслідування Чорновол

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Учасник Революції Гідності і нардеп Верховної Ради минулого скликання Єгор Соболєв прокоментував сьогоднішні обшуки у Тетяни Чорновол та вручення їй підозри в підпалі офісу "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Соболєва в фейсбуці.

"Хочу поділитися з тими, хто пробує повернути Україну в часи Януковича, зокрема, переглянути результати Революції Гідності.

Не варто. Ми припинимо дотримуватися карантину, та викинемо вас так само як Януковича. І, так, цього разу буде набагато більше самосудів. Кажу це як людина, яка в той ранок теж була біля офісу Партії регіонів на Липській", - написав екснардеп.

Він також звернувся до генпрокурора Ірини Венедіктової: "Ви (як не дивно) на важливій посаді зараз - саме внаслідок тих величних в історії українського суспільства днів. Не випробовуйте терпіння цього суспільства в дні нинішні".

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Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.