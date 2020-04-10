За місяць карантину Україна втратила близько 3% ВВП, - економіст Вишлинський

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Україна втратила близько 3% ВВП у перший місяць карантину, в разі його продовження спад буде більш стрімким.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наша оцінка протягом першого карантинного місяця - це близько 3% втраченого ВВП. Це не означає прогноз мінус 3% ВВП за весь 2020 рік, це лише означає, що якщо прогнози до "коронакризи" передбачали зростання економіки на 3-4% ВВП у 2020 році, то лише сам цей місяць карантину привів нас умовно до нуля", - сказав він.

Подальший ефект карантину коштуватиме економіці дорожче, додав економіст.

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Залежно від політичних рішень щодо продовження карантину, перспектив співпраці з Міжнародним валютним фондом, експерти центру очікують цього року падіння ВВП на 5-10% і називають цей сценарій оптимістичним.