Держбюджет недоотримав за 2019 рік 43 млрд грн, - Рахункова палата

404

Через низьку якість макроекономічного прогнозування недонадходження державного бюджету в 2019 році становлять 43 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

За словами голови Рахункової палати Валерія Пацкана, неякісний прогноз призвів до значних відхилень окремих фактичних макропоказників від прогнозних.

Ідеться насамперед про обмінний курс гривні, зростання імпорту і цін тощо.

У ІV кварталі були внесені зміни до закону про державний бюджет на 2019 рік і зменшені обсяги доходів загального фонду на 20 млрд грн і видатків на 22 млрд грн. Але попри це державний бюджет не виконано як за доходами на 38 млрд грн (3,7%), так і за видатками на 54 млрд грн (4,8%).

Також читайте: Держбюджет недовиконано за доходами на 37,8 млрд грн, - Рахункова палата спростовує цифри у звіті Кабміну

Планові показники доходів, які адмініструються Державною митною службою, не виконано на 29 млрд грн (7,3%). Водночас Державна податкова служба перевиконала план на 2,3 млрд грн (0,5%) за рахунок того, що за рішенням Уряду державні підприємства сплатили до бюджету частину прибутку, яку мали перерахувати до 1 липня 2020 року.

На думку Пацкана, план видатків не виконаний через ухвалення неефективних управлінських рішень, відсутність належного планування, низьку виконавську дисципліну учасників бюджетного процесу. Він нагадав, що вже у січні 2019 року вносилися зміни до помісячного розпису загального фонду, а в листопаді - грудні, вже після суттєвих уточнень бюджетних призначень Уряд ухвалив 29 рішень про перерозподіл призначень між окремими бюджетними програмами і це свідчить про неналежне планування видатків.

Пацкан зауважив, що у 2019 році зменшився обсяг наданих з державного бюджету субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та первинну медичну допомогу населенню, оскільки ці видатки здійснювалися частково з державного бюджету. За його словами, через це зменшилася частка видатків місцевих бюджетів без трансфертів до державного бюджету у видатках зведеного бюджету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рахункова палата пропонує перенаправити на боротьбу з коронавірусом 5 млрд грн бюджетних коштів, - Пацкан