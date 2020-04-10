Горбатюк: Підозри Чорновол мають ознаки злочину з боку правоохоронців, у "найкращих" традиціях переслідувань майданівців у 2014 році

2965

Прокурор у справах Майдану Сергій Горбатюк: "Висування безпідставних звинувачень проти Тетяни Чорновол - це ознаки злочину з боку представників правоохоронних органів, у "найкращих" традиціях незаконних переслідувань майданівців у 2014 році"

Про це Горбатюк заявив у коментарі головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Я зв'язався з ексначальником спеціального управління з розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності Сергієм Горбатюком, ось його коментар:

"Епізод загибелі працівника Офісу Партії регіонів Захарова розслідувався нашим підрозділом, було проведено необхідні експертизи. При виникненні пожежі в будівлі офісу, його працівник Захаров мав можливість покинути будинок, перешкод для цього не було. Але він почав збирати носії записів камер спостереження (самостійно чи за чиєюсь вказівкою), щоб їх забрати.

Він загинув від отруєння димом від пожежі. Ще 18 лютого, коли його тіло було обстежено (за міністра МВС Захарченко), не було встановлено ознак насильницької смерті. Причину загибелі підтверджено матеріалами справи і в цьому немає сумнівів.

Таким чином, підстав для висунення підозри навіть в ненавмисному вбивстві людини, на мій погляд, немає.

Читайте також: Не варто пробувати повернути Україну в часи Януковича. Викинемо з країни так само, - Єгор Соболєв про переслідування Чорновол

Звинувачення ж на адресу Тетяни Чорновол в умисному вбивстві - безпідставні і не ґрунтуються на матеріалах провадження. Це їм суперечить. Більш того, підозру висунув не той підрозділ ДБР, який займається справами Майдану, а інше управління, яке не займалося і не займається розслідуванням тих подій загалом.

Висування безпідставних звинувачень проти Тетяни Чорновол - це ознаки злочину з боку представників правоохоронних органів, у "найкращих" традиціях незаконних переслідувань майданівців у 2014 році", - наводить Бутусов коментар Горбатюка.

"Правову відповідальність за незаконні звинувачення Тетяни Чорновол несе безпосередньо глава Київського теруправління ДБР Руслан Марчук. Політичну відповідальність несе президент Володимир Зеленський, який схвалив призначення заступником глави ДБР адвоката Януковича Бабікова, і сприяє ексглаві АП Януковича Андрію Портнову в політичному впливі на ДБР", - акцентував Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обшуки у вдови героя АТО, учасниці Майдану Чорновол, що проводяться керованим адвокатом Януковича ДБР, - це жахливий символ реваншу, - Порошенко

"Звинувачення проти Чорновол - це не законність, це повний правовий бєспрєдєл. І це пряма загроза і звинувачення проти всіх учасників Майдану. Створено прецедент, коли абсолютно без всяких підстав можна звинуватити будь-яку людину, яка брала участь у Революції", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.