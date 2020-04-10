Ухвалення "антиКоломойського" законопроєкту - це життєво важлива перевірка, - посол ЄС Маасікас

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Ухвалення Верховною Радою у другому читанні і в цілому закону про врегулювання банківського сектору є життєво важливою перевіркою, вважає глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"І, звичайно, завершення ухвалення законодавства щодо врегулювання банківського сектору. Це лакмусовий папірець, у багатьох аспектах. В серці цього є одне питання. Якщо я не помиляюся, $ 15 млрд з грошей українських платників податків були спрямовані в останні роки на врегулювання банківського сектору для латання дірок в банківському секторі. Хочеться бути впевненим, що ця ситуація не виникне більше ніколи, і буде прийнятий закон про врегулювання банківського сектору. Але також хтось може запитати, якщо таку кількість грошей платників податків було направлено в банківський сектор, чи не хоче уряд, Центральний банк вимагати повернення цих зниклих в банках грошей, дипломатично висловлюючись", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Маасікас також зазначив, що від ухвалення цього закону залежить передача 500 млн євро для державного бюджету України відповідно до програми макрофінансової допомоги у вигляді позики з низькими відсотками.

"І в цьому плані пов'язаний з МВФ, і навіть більше пов'язаний з Україною, українським суспільством, закон про врегулювання банківського сектору є життєво важливою перевіркою", - пояснив дипломат.

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.