МОЗ оновив протокол лікування хворих на коронавірус

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Міністерство охорони здоров'я України оновило державний протокол лікування хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністерства в Telegram.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в протокол було внесено зміни на основі даних японського, австрійського досвіду. Зараз документ включає:

більш чіткий алгоритм застосування лікарських засобів;

можливість застосовувати лікарський засіб "Фавіпіравір";

детальнішу інформацію стосовно дозування препаратів;

вдосконалений алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів;

оновлені протипоказання, згідно з актуалізованою версією бельгійської установки (рекомендації з лікування хворих COVID-19).

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