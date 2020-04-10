МОЗ оновив протокол лікування хворих на коронавірус
Міністерство охорони здоров'я України оновило державний протокол лікування хворих на коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністерства в Telegram.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в протокол було внесено зміни на основі даних японського, австрійського досвіду. Зараз документ включає:
- більш чіткий алгоритм застосування лікарських засобів;
- можливість застосовувати лікарський засіб "Фавіпіравір";
- детальнішу інформацію стосовно дозування препаратів;
- вдосконалений алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів;
- оновлені протипоказання, згідно з актуалізованою версією бельгійської установки (рекомендації з лікування хворих COVID-19).
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- Алло, здравствуйте, я ваш лечащий врач.
- Доктор, что со мной?
- Ну... Мы сделали анализы... Короче, у вас коронавирус.
- Как?! Ну так делайте же что-нибудь срочно! Лечите меня!
- Ну, с этого дня прописываем вам блинную диету.
- Это как?
- Ну, на завтрак блины, на обед блины, на ужин блины.
- А что, это поможет??
- Не знаю. Просто блины - это единственное, что под дверь пролезет.