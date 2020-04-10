Ціна на газ рекордно низька і буде ще нижчою, - Коболєв

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Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що ціна на газ в Європі перебуває на рекордно низькому рівні і знижуватиметься ще більше.

Про це він сказав під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Ми очікували, що ситуація, коли виробники скрапленого газу обвалили влітку ціни до дуже низького рівня, повторюватиметься ще кілька років. І, власне кажучи, це пророцтво виявилося правильним. Хоча вплив, який зараз має на енергетичний ринок коронавірус, складно переоцінити. Навіть зараз мені важко сказати, на якому ціновому рівні опиниться газ влітку цього року. Ціна вже рекордно низька, і ми очікуємо, що буде ще меншою", - сказав Коболєв.

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За його словами, це безпосередньо впливає на газовий бізнес "Нафтогазу" і знижує економічну доцільність видобутку.

При цьому Коболєв попередив, що "цикл є цикл", і через деякий час ціна піде вгору.

"Це питання півроку, року або двох, але це точно відбуватиметься. Для того, щоб газовидобувні компанії могли в цей момент ефективно почати видобуток, потрібно спочатку підготувати ресурсну базу. Нам потрібно визначити проблеми в дозвільній системі, системі виділення землі, системі проведення конкурсів , які були накопичені і досі не вирішені. Вирішивши їх, ми зможемо економічно доцільно добувати, коли ціна дозволить це робити", - сказав Коболєв.

Зараз на найбільших торгових майданчиках Європи ціни на газ перебувають на мінімальному рівні з 2009 року.