У Раді зареєстрували проєкт закону про заборону в'їзду в Україну громадян країн, в яких виявлені небезпечні інфекції

Проєкт закону опублікований на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт передбачає можливість заборонити або тимчасово обмежити в'їзд на територію України громадян і транспортних засобів з країн або місцевостей, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби.
Особи, яких підозрюють у зараженості інфекційною хворобою, повинні будуть надати згоду на самоізоляцію на час інкубаційного періоду.
Ініціатори законопроєкту - Кабінет Міністрів і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Автори документа вказують, що законопроєкт розроблений для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.
Проєкт закону погодили Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України і Міністерство охорони здоров'я.
Железный занавес - 2.....СССР...
Хороший закон....