У Раді зареєстрували проєкт закону про заборону в'їзду в Україну громадян країн, в яких виявлені небезпечні інфекції

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До Верховної Ради подано законопроєкт №3321 "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від поширення інфекційних хвороб". Він передбачає можливість заборони на в'їзд на територію України громадян з країн/регіонів, в яких зафіксовані особливо небезпечні інфекційні хвороби.

Проєкт закону опублікований на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає можливість заборонити або тимчасово обмежити в'їзд на територію України громадян і транспортних засобів з країн або місцевостей, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби.

Особи, яких підозрюють у зараженості інфекційною хворобою, повинні будуть надати згоду на самоізоляцію на час інкубаційного періоду.

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Ініціатори законопроєкту - Кабінет Міністрів і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Автори документа вказують, що законопроєкт розроблений для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Проєкт закону погодили Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України і Міністерство охорони здоров'я.