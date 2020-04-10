"Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий самий, як Таня, - приходьте до мене", - Аваков про підозру Чорновол

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Глава МВС Арсен Аваков запропонував першому заступнику глави ДБР покинути держслужбу, назвавши обшуки в екснардепки Чорновола і висунення їй підозри неадекватними і ганебними.

Про це він заявив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Адвокат Януковича, пане Бібіков. Ви наплювали на конфлікт інтересів, як керівник ДБР і інспірували справу проти Тетяни Чорновол - особистого ворога Януковича. Справи немає, є тільки ваша жага помсти. Це неприпустимо! Таня була на Майдані, як сотні тисяч українців - брала участь у цивільних протестах ... Таня - талановита журналістка, емоційна політик. Навіть друзі її і товариші часто зляться на неї за прямоту і жорстку риторику ...", - йдеться в повідомленні.

За його словами, непідсудних в країні немає - і бути не повинно. Всі - і герої, і прокурори – мають відповідати на пред'явлення звинувачення.

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"Але те, що відбувається щодо Тані - неадекватно і ганебно ... З початку війни Таня проводила на передовій в найгарячіших точках весь час .. До Києва поверталася тільки вибивати зброю для підрозділів, медикаменти і оснащення .. Я підписував наказ про відправку її чоловіка на фронт. Ми всі оплакували його загибель - великої красивої людини і патріота ... Ми ховали його і ставили йому пам'ятник у рідному місті .. Говорили, стримуючи сльози .. Синові Тані - за батька вручали орден ... Таня відмовилася від квартири, як вдова загиблого - "навіщо нам зайве .. буду жити далі в хаті з дітьми і батьками", - зазначив Аваков.

"Мені соромно, що всі ми допустили таку дію проти Чорновол, як сьогодні", - підкреслив він.

Аваков зазначив, що карати Чорновол підлістю не можна.

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"Пане Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий самий, як Таня - приходьте до мене, чекаю. Спробуйте. А краще підіть геть з держслужби, або до Януковича назад. Не заважайте президенту відбудовувати країну. І так не просто!" - підсумував Аваков.

Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.