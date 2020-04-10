Тести на коронавірус у Миколаєві робили з порушеннями, - голова СБУ Миколаївщини Герсак

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Начальник обласного управління СБУ Миколаївщини Віталій Герсак заявив, що в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ проводили дослідження на коронавірус із порушеннями і тепер всім людям з підозрою на захворювання потрібно робити аналізи заново.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 0512, про це Герсак заявив на сесії обласної ради в п'ятницю.

Начальник управління розповів, що за його інформацією медичний персонал допускає порушення при відборі біологічних матеріалів у пацієнтів, у яких є підозра на захворювання коронавірусною інфекцією.

"Зокрема медичні співробітники використовують нестандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину, яка не відповідає певним нормам і стандартам, в яких зберігається відібраний матеріал. За наявними даними, вказана хімічна речовина виготовляється в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України", - заявив Герсак.

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Він підсумував, що всі результати проведених тестів можуть не відповідати дійсності. А тому слід провести повторну перевірку всіх, у кого є підозра на коронавірус.

Нагадаємо, Миколаївська область на сьогодні залишається єдиною в Україні, де офіційно не зареєстровано жодного випадку коронавірусного захворювання.

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