У Тернополі заборонили роботу ломбардів, ринків і будівельних магазинів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Тернопільському штабі боротьби з коронавірусом.
Тернопільський міський штаб по боротьбі з коронавірусом сьогодні вирішив заборонити роботу ринків, ломбардів, будівельних магазинів, крім роботи доставки оптових продажів.
"Заборонити продаж кави та інших гарячих напоїв, що готуються в кавових апаратах, у магазинах і на території Тернопільської громади (крім розташованих на території АЗС)", - сказано в повідомленні.
При цьому штаб вирішив дозволити діяльність підприємців, що працюють у сфері будівництва, реконструкції та ремонту за умови виконання протиепідемічних заходів - на відкритому повітрі за умови перебування на об'єкті не більше 10 осіб одночасно, в засобах індивідуального захисту, після проведеного температурного скринінгу.
Також у місті дозволяється перебування в одному легковому автомобілі не більше 2 осіб (один спереду та один ззаду) або в межах членів однієї сім'ї.
Раніше Тернопільська міськрада повідомляла, що влада не буде запроваджувати комендантську годину в найближчі вихідні.
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