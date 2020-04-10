Ціни на продукти не ростуть вже тиждень, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в економічному огляді Національного банку, інформує Цензор.НЕТ.
"За останній тиждень в середньому ціни на продукти харчування припинили рости, а на деякі з них, в тому числі на овочі - знизилися. Ослаблення ажіотажу сприяло уповільненню зростання цін на гречку та інші крупи", - сказано в документі.
В НБУ привели дані моніторингу, згідно з яким ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за тиждень з 3 по 9 квітня порівняно з попереднім тижнем сукупно не змінилися в ціні (подорожчання на 0%).
Ціни на хліб порівняно з минулим тижнем знизилися на 0,1%, на м'ясопродукти - на 0,1%, на кисломолочну продукцію - на 0,3% тощо.
Гречана крупа за тиждень подорожчала на 0,3%, тоді як ячна, вівсяна крупи і пшоно подешевшали.
Також знизилися ціни на овочі борщового набору - всього на 1,6% порівняно з попереднім тижнем. Яблука подешевшали на 0,2%, банани - на 0,9%, проте продовжили дорожчати лимони (на 8% до попереднього тижня), що відображає вплив меншого врожаю в Туреччині і високий попит на них.
Моніторинг ґрунтується на онлайн-цінах у супермаркетах України.
В огляді наголошується, що ціни на ліки припинили зростання, паливо дешевшає, і це може бути пов'язано зі зміцненням національної грошової одиниці. Водночас ресторанні страви з доставкою дорожчають на тлі стійкого попиту.
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Цены на хлеб по сравнению с прошлой неделей снизились на 0,1%, на мясопродукты - на 0,1%, на кисломолочную продукцию - на 0,3%, и так далее.
Гречневая крупа за неделю подорожала на 0,3%, тогда как ячневая, овсяная крупы и пшено подешевели.
Также снизились цены на овощи борщевого набора - всего на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. Яблоки подешевели на 0,2%, бананы - на 0,9%, однако продолжили дорожать лимоны (на 8% к предыдущей неделе), что отражает влияние меньшего урожая в Турции и высокий спрос на них.
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Мониторинг основан на онлайн-ценах в супермаркетах Украины.
В обзоре отмечается, что цены на лекарства прекратили рост, топливо дешевеет, и это может быть связано с укреплением национальной денежной единицы. В то же время ресторанные блюда с доставкой дорожают на фоне устойчивого спроса.
В своё время Наполеон сказал умный вЭщЪ. Точную формулировку не помню но суть такова, что он может обмануть много кого, но только не хозяйку, которая каждый день ходит на рынок.
Так вот был я вчера в "Сільпо" и сырники там подорожали. А ещё днём раньше мне гордо сказали, что в их отделе не дорожало ничего. Отака правда, малята!
Гетьман Не Один 15.95%™
Пам'ятаєте минулого року, як ПП лінчували за ціну цибулі? сьогодні зайшов в два магазини ціна від 25 до 29 грн. і "всьо тіхо і міло", всі довольні і раді, поховалися медіахвойди і прод.патрулі, Міхорехворматори і інша нечисть.